Credit Suisse обвинили в том, что он помогал состоятельным американцам уклоняться от налогов

Швейцарский банк Credit Suisse годами помогал своим клиентам из числа состоятельных американцев уклоняться от налогов. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил комитет по финансам Сената США со ссылкой на двух информаторов, которые раньше работали в банке и теперь сотрудничают с американскими властями. По их данным, банк активно занимался этим даже после того, как в 2014 году США оштрафовали его на $2,6 млрд за такое же нарушение.

Помимо выплаты штрафа Credit Suisse тогда изменил некоторые правила, в том числе стал раскрывать данные о трансграничных трансакциях, активнее сотрудничать с властями и т. д. Однако, как следует из опубликованных комитетом по финансам результатов длившегося два года расследования, банк продолжал нарушать правила. По данным расследования, в Credit Suisse было по меньшей мере 23 счета состоятельных американцев, нарушавших нормы борьбы с уклонением от налогов. В общей сложности на них находилось более $700 млн.

Информаторы также сообщают, что такая практика была связана с царившей в Credit Suisse культурой, требовавшей от сотрудников банка привлекать состоятельных клиентов и удерживать их в банке. Они отмечают, что из-за этого многие банкиры закрывали глаза на нарушения и обходили процедуры проверки клиентов. В Credit Suisse заявили, что нетерпимо относятся к уклонению от уплаты налогов и сотрудничают с американским расследованием.

В последние годы банк неоднократно оказывался в центре скандалов. В середине марта акции Credit Suisse резко упали после того, как он сообщил о нарушениях в своей финансовой отчетности. После этого банк обратился за помощью к властям Швейцарии, и в итоге его купил другой швейцарский банк, UBS.

Яна Рождественская