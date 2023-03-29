Найденным у «Северных потоков» объектом оказался дымовой буй

Датское энергетическое агентство сообщило, что объектом, обнаруженным возле одной из веток газопроводов «Северный поток», был морской дымовой буй. Об этом со ссылкой на агентство сообщило Reuters. Объект был обнаружен шесть дней назад, 23 марта. Все это время агентство пыталось установить его происхождение с помощью экспертов швейцарского агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева — найденный изначально объект, справа — морской дымовой буй

Фото: The Danish Defence Слева — найденный изначально объект, справа — морской дымовой буй

Фото: The Danish Defence

Датское агентство предполагало, что найденный объект может быть морским дымовым буем, который обычно используется для подачи сигнала бедствия. Он был поднят с глубины 73 м. Представители агентства заверили, что он «не представляет непосредственной угрозы безопасности».

Взрыв на «Северных потоках», спровоцировавший утечки газа, произошел в сентябре. Власти Германии, Швеции и Дании ведут совместное расследование инцидента. Власти России посчитали взрыв актом международного терроризма. Газета The New York Times со ссылкой на разведданные сообщала, что взрывы устроила проукраинская группировка. Власти Украины отрицают причастность ко взрывам газопроводов.

Подробнее — в материале «Версии расходятся потоками».

Анастасия Ларина