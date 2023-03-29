«РИА Новости»: встреча замминистров иностранных дел РФ, Сирии, Турции и Ирана пройдет в Москве 3 апреля

3 апреля в Москве пройдет встреча заместителей министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Четырехстороннюю встречу с делегациями Турции, Ирана и Сирии планировалось провести в Москве 15–16 марта, но ее перенесли на неопределенный срок по просьбе России.

Ранее сегодня, 29 марта, глава МИД Ирана Хосейн Амир в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что четырехсторонняя встреча пройдет на следующей неделе.

Цель встречи заместителей глав МИДов — активизировать диалог между Дамаском и Анкарой, в частности, подготовить встречу министров иностранных дел четырех стран. 15 марта вместо четырехсторонних переговоров в Москве состоялась встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

Как следовало из выступления господина Асада в ходе визита в столицу России, он по-прежнему за многое благодарен российской стороне и во всем поддерживает ее. В то же время для РФ было важно продемонстрировать, что ее влияние на Сирию не снизилось.

Подробнее о визите Башара Асада в Москву — в материале «Визит в благодарственной форме».

Эрдни Кагалтынов