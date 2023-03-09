В Воронеже ищут подрядчика для реставрации исторического «Дома кантонистов»

Мэрия Воронежа приступила к поиску подрядчика, который может заняться реставрацией объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом кантонистов» (улица Сакко и Ванцетти, 76). На эти цели могут направить почти 44 млн руб., сообщает издание De facto. Торги намечены на 28 марта.

Средства пойдут на ремонт подвала, усиление фундамента, а также починку кровли, лестницы, фасадов и отопительной системы. Работы необходимо будет выполнить до ноября 2024 года включительно.

Распоряжение о заключении муниципальных контрактов по реставрации мэрия «Дома кантонистов» было ранее утверждено администрацией Воронежа. Проект реконструкции ОКН должна была выполнить компания «Степс» — за 2,4 млн руб.

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