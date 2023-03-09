Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронеже ищут подрядчика для реставрации исторического «Дома кантонистов»

Мэрия Воронежа приступила к поиску подрядчика, который может заняться реставрацией объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом кантонистов» (улица Сакко и Ванцетти, 76). На эти цели могут направить почти 44 млн руб., сообщает издание De facto. Торги намечены на 28 марта.

Средства пойдут на ремонт подвала, усиление фундамента, а также починку кровли, лестницы, фасадов и отопительной системы. Работы необходимо будет выполнить до ноября 2024 года включительно.

Распоряжение о заключении муниципальных контрактов по реставрации мэрия «Дома кантонистов» было ранее утверждено администрацией Воронежа. Проект реконструкции ОКН должна была выполнить компания «Степс» — за 2,4 млн руб.

Читайте нас во ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...