Консервацией воронежской Ротонды со второй попытки займется фирма «Вис»

Победителем повторного аукциона на проведение работ по консервации воронежской Ротонды, части здания бывшей областной больницы с сохранившимися следами от осколков и пуль времен Великой Отечественной войны стало ООО «Фирма "Вис"». Как следует из аукционной документации, в торгах с максимальной ценой контракта 17,7 млн руб. участвовали две компании. Победитель предложил 17,57 млн, ООО «Степс» – 17,66 млн руб. Конкурсная комиссия также признала заявку «Степса» не соответствующей требованиям. Напомним, победителя должны были выявить еще в августе, однако тогда аукцион не состоялся.Тогда фирма «Вис» стала единственным участником торгов, но ее заявка была признана не соответствующей требованиям, так как в ней отсутствовала часть необходимых документов и информации. Отметим, что эта же компания ранее готовила проект консервации.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Фирма "Вис"» зарегистрировано в Воронежской области в сентябре 1997 года. Уставный капитал – 20 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка компании составила 96,8 млн руб., чистая прибыль – 650 тыс. руб. Директором является Александр Работкин. 50% в собственности Владимира Работкина, еще по 16,67% у Антонины Мысиной, Ивана и Дмитрия Рюминых.

Подробнее о проекте консервации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Владимиру Мединскому напомнили о Ротонде».

Александр Прытков