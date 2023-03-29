Глава Минфина США: нет места, где наше влияние ощущалось бы так остро, как в Киеве

Министр финансов Джанет Йеллен объяснила пользу для США от расходов администрации президента Джо Байдена на международную помощь и инвестиционные программы, примером которых является помощь Украине. По ее мнению, они укрепляют лидерство Вашингтона за рубежом и продвигают интересы безопасности США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанет Йеллен

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джанет Йеллен

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Возможно, нет места, где наше влияние ощущалось бы так остро, как в Киеве»,— сказала госпожа Йеллен перед выступлением в комитете Палаты представителей по ассигнованиям (цитата по Bloomberg). «Во время моей поездки на Украину в прошлом месяце я лично услышала о том, как работа нашей коалиции позволила Украине защитить себя от жестокого и незаконного нападения со стороны России»,— добавила госпожа Йеллен.

Джаннет Йеллен была на Украине в конце февраля. На встрече с министром финансов Украины Сергеем Марченко она выступила в поддержку принятия Международным валютным фондом (МВФ) к концу марта новой программы финансовой помощи Украине.

22 марта МВФ сообщил, что на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной о кредитной программе на сумму $15,6 млрд на четыре года. Впервые в истории МВФ кредит был выделен стране, которая участвует в военном конфликте.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина