Путин потребовал не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам по инфляции. Глава государства подчеркнул, что важно не допустить ни ускорения инфляции, ни ее избыточного замедления.

«Ключевой индикатор развития экономики, качества нашей экономической политики — динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. По итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам она и дальше будет замедляться»,— сказал президент.

Владимир Путин отметил, что вследствие замедления инфляции должны увеличиться реальные располагаемые доходы россиян. «Доходы граждан в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры, я и воспроизводить их не буду, но все-таки они есть»,— отметил глава государства.

В качестве примера Владимир Путин указал, что реальная заработная плата с октября 2022 года выросла до 0,6%, располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличились на 0,9% относительно аналогичного периода 2021 года. «Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении»,— заключил он.

По оценкам Минэкономики, к 20 марта темпы инфляции в годовом выражении снизились до 5,99%. Инфляционные ожидания россиян в марте сократились до 10,7% с 12,2% в феврале, сообщал «инФОМ» со ссылкой на свое исследование для Банка России. По прогнозу регулятора, в ближайшее месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022-го. В базовом сценарии инфляция в России по итогам 2023 года снизится до 5–7%, в 2024-м — 4%.

Подробнее об инфляционных ожиданиях — в публикации «Ъ» «ЦБ сигналит по-прежнему».

Милена Костерева