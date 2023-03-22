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Коммерсантъ FM
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Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 5,99%

С 14 по 20 марта инфляция в России составила 0,1%. В годовом выражении темпы роста цен за этот период снизились с 7,65% до 5,99%, следует из отчета (.pdf) Минэкономразвития.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной таблице, в продовольственном сегменте цены за отчетный период выросли на 0,03%. При этом цены на плодоовощную продукцию продолжили снижаться (–0,44%). Больше всего за неделю среди продовольственных товаров выросли цены на томаты (3,11%), яйца (0,82%) и лук (0,57%).

В секторе непродовольственных товаров темпы роста инфляции составили 0,09%, а в секторе услуг — 0,35%. Больше всего в непродовольственном сегменте росли цены на отечественные автомобили (0,02%). В сфере услуг наибольшие темпы инфляции демонстрировали цены на туристические услуги (2,96%), следует из обзора ведомства.

Эрдни Кагалтынов

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