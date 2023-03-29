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Коммерсантъ FM
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Путин призвал правительство не затягивать с внедрением промышленной ипотеки

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что чиновникам не следует затягивать внедрение промышленной ипотеки и запуск этой программы. Глава государства уточнил, что тема промышленной ипотеки будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума Госсовета.

«Необходимо обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях. Особенно в производстве высокотехнологичной продукции. Решения по поддержке таких проектов приняты. В том числе имею в виду и кластерную инвестиционную платформу, и промышленную ипотеку»,— сообщил Владимир Путин.

По словам президента, механизмы промышленной ипотеки необходимо применять максимально широко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал старт программы промышленной ипотеки в сентябре 2022 года. Предполагается, что льготные кредиты по ставке 5% будут выдавать предприятиям на покупку недвижимости для запуска промышленного производства. Для технологических компаний ставка будет 3% годовых. Максимальный размер кредита — 500 млн руб., выдавать его будут на семь лет.

Минпромторг России предлагает расширить промышленную ипотеку под 3% или 5% годовых прежде всего за счет распространения таких кредитов не только на покупку готовых площадей, но также на строительство, модернизацию, ремонт объектов и покупку земли.

Подробнее о предложениях по расширению программы промышленной ипотеки — в материале «Ъ» «Промышленность соблазняют ипотекой».

Александр Кислов

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