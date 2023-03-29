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Коммерсантъ FM
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Китаю не хватает 200 тыс. специалистов в индустрии микрочипов

Согласно совместному докладу Китайского центра развития индустрии информации и Китайской ассоциации производителей полупроводников, в нынешнем году индустрии полупроводников Китая не хватает 200 тыс. специалистов. А учитывая, что в скором времени в страну перестанут поступать передовые западные микрочипы и оборудование для их производства из-за санкций США, ситуация для местных производителей может оказаться критической. Учитывая обстоятельства, власти страны стремятся экстренно ликвидировать эту нехватку квалифицированных кадров, сообщает Reuters.

Для решения проблемы власти начали активно вкладывать средства в университетские программы. Так, исходя из данных десяти крупнейших университетов страны, набор студентов по специальностям, относящимся к разработке микрочипов и программного обеспечения для них, вырос с 2018 по 2022 год почти вдвое — до 2,9 тыс. человек. В то же время средняя зарплата начинающих инженеров в стране выросла за последние пять лет вдвое — с 200 тыс. юаней ($28,7 тыс.) до 400 тыс. юаней в год.

При этом собеседники Reuters отмечают, что для ликвидации кадрового дефицита системе образования потребуются годы. Кроме того, сейчас более 60% китайских студентов в этой сфере не проходят практику на предприятиях во время обучения, а потому оказываются не готовыми к работе сразу после окончания вуза. Это разительно отличается от ситуации на Тайване, где один из мировых лидеров индустрии Taiwan Semiconductor Manufacturing открыл в свое время исследовательские центры сразу в четырех университетах. И в них студенты местных вузов проводят большую часть своего обучения. В Китае такую лабораторию в 2021 году обещал открыть только крупнейший местный производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp совместно с Технологическим университетом Шэньчжэня.

Кирилл Сарханянц

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