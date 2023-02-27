В Екатеринбурге перенесли поставку новых троллейбусов из-за проблем у подрядчика

Срок поставки первой партии новых троллейбусов перенесли из-за проблем у Белорусский производитель BKM HOLDING («Белкоммунмаш»). В пресс-службе мэрии пояснили, что предприятие вовремя не получил импортные комплектующие. Сроки поставки транспорта пока неизвестны.

Поставка первой партии троллейбусов была запланирована на конец февраля. При этом изначально транспорт должны были поставить еще в декабре прошлого года, однако тогда перенос из-за введения санкции в отношении подрядчика. Следующая партия должна была поступить в город до 31 марта.

Напомним, на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга из федерального бюджета выделили 1 млрд руб. Дополнительные средства в размере 450 млн руб. выделили из областного и муниципального бюджетов. На эти средства планируется купить 45 новых троллейбусов.

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