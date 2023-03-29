Главу JPMorgan Chase допросят по поводу связей банка с Джеффри Эпштейном

Главу JPMorgan Chase Джейми Даймона допросят под присягой в рамках расследования связей этого банка с Джеффри Эпштейном, финансистом, арестованным по обвинению в секс-торговле, совращении малолетних, организации проституции и покончившим с собой в 2019 году. По данным агентства Reuters, которое ссылается на слова адвоката Брэда Эдвардса, допрос Джейми Даймона может состояться в мае.

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Фото: Marco Bello/File Photo, Reuters Джейми Даймон

Фото: Marco Bello/File Photo, Reuters

Брэд Эдвардс представляет женщин, утверждающих, что они пострадали от сексуального насилия со стороны Джеффри Эпштейна. Банк JPMorgan выступает ответчиком по иску этих женщин, которые обвиняют его в содействии преступной деятельности финансиста, поскольку банк продолжал обслуживать Джеффри Эпштейна даже после того, как о его поступках стала появляться тревожная информация.

Джеффри Эпштейн был клиентом JPMorgan с 2000 по 2013 год, и последние пять лет этого периода уже было отчасти известно, чем финансист занимался на досуге, поскольку он сам признал свою вину в рамках дела об организации проституции, заведенного в отношении него в штате Флорида. Руководство JPMorgan называет претензии жертв насилия к банку необоснованными, поскольку банк, по его словам, не участвовал в преступной деятельности бывшего клиента и не извлекал из нее выгоду.

Дело рассматривается в суде Манхэттена. В начале марта сам JPMorgan подал в тот же суд два иска к бывшему главе подразделения частного банкинга Джесу Стейли, обвинив его в финансовой поддержке Джеффри Эпштейна, а также в насильственных действиях сексуального характера. Сам Джес Стейли не отрицает, что у него были дружеские отношения с Джеффри Эпштейном, однако банкир выразил сожаление по поводу того, что был знаком с финансистом, а также отрицает, что ему было что-либо известно о деяниях Джеффри Эпштейна.

В ходе допроса под присягой Джейми Даймону необходимо будет ответить на вопросы также в связи с иском, поданным властями Американских Виргинских островов по тем же обвинениям в связях банка с Джеффри Эпштейном. На Виргинских островах у финансиста был дом. Между тем, отмечает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, нет никаких данных о том, что Джейми Даймон лично поддерживал какую-то связь с Джеффри Эпштейном или участвовал в обсуждениях по поводу того, чтобы оставить финансиста в числе клиентов банка.

Алена Миклашевская