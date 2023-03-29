Захарова назвала игральную колоду с оружием НАТО «психологической обработкой» ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала план Пентагона по выпуску колоды игральных карт с изображением оружия НАТО. Она считает, что это одна из частей «психологической обработки» представителей вооруженных сил (ВСУ) Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это печальная классика ведения информационных психологических войн и собственно психологического воздействия на людей … Они будут информационно и психологически обрабатывать представителей вооруженных сил Украины. Это просто часть психологической обработки населения и только маленькая часть, которая стала известна, таких вещей огромное количество»,— сказала Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».

О том, что Пентагон планирует выпустить колоду игральных карт, на которых будет изображено оружие НАТО, накануне, 28 марта, сообщила газета The New York Times. По словам представителя управления США майора Эндрю Харшбаргера, колоду разработали, чтобы позволить военным быстро «идентифицировать вражескую военную технику и отличать ее от вооружения дружественных сил». При этом украинские вооруженные силы он не упоминал.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».