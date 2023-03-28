NYT: Пентагон разрабатывает колоду игральных карт с оружием НАТО для обучения военных

Пентагон планирует выпустить колоду игральных карт, на которых будет изображено оружие НАТО. Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на Управление подготовки кадров и разработке военных доктрин армии США, таким образом военным хотят помочь узнавать технику альянса на поле боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Uncredited Фото: Uncredited

Представитель управления США майор Эндрю Харшбаргер рассказал газете, что карточную колоду разработали, чтобы позволить военным быстро «идентифицировать вражескую военную технику и отличать ее от вооружения дружественных сил». При этом он не упоминал украинские вооруженные силы, но отметил, что такой формат обучения ориентирован на страны, не входящие в НАТО, но куда посылали оружие альянса.

По данным The New York Times, в колоде есть изображения 52 танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий. По информации издания, в колоде есть оружие, которое было отправлено на Украину, либо оружие, на котором учатся вооруженные силы Украины. На шестерке треф изображена РСЗО HIMARS, на семерке пик — немецкая самоходная зенитная установка (САУ) Gepard, а французская САУ Caesar — на двойке червей.

Пентагон уже выпускал такие колоды с образцами китайской, российской и иранской военной техники. Идея колоды карт с изображением вооружений восходит к временам Второй мировой войны, когда на картах были изображены истребители союзников и противников.

Анастасия Ларина