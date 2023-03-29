10 месяцев исправительных работ получил бывший новосибирский экс-депутат, сбивший 6-летнего ребенка

В Новосибирской области суд повторно рассмотрел уголовное дело бывшего депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, который на машине сбил ребенка и уехал с места происшествия. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, его признали виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и приговорили к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 15% жалования в доход государства. В декабре прошлого года суд прекратил уголовное дело в отношении экс-депутата в связи с примирением сторон, но прокуратура добилась отмены решения и повторного судебного разбирательства. Будет ли сторона защиты обжаловать приговор, пока неизвестно.

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Инцидент, который разбирался в суде, произошел 30 октября прошлого года в городе Татарске, на западе Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Мамонтов свернул с дороги во двор многоквартирного дома, где наехал на шестилетнего мальчика, который упал под бампер иномарки. После этого водитель уехал с места происшествия, не вызвав врачей и ГИБДД. В дальнейшем ребенка, получившего ушибы и ссадины, госпитализировали. В отношении Сергея Мамантова возбудили уголовное дело. В ходе следствия он выплатил матери мальчика 1 млн руб. в качестве компенсации.

Ранее Сергей Мамонтов отбыл 11-дневный административный арест по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). По ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) его лишили водительских прав на полтора года. Сергей Мамонтов сам сдал депутатский мандат, кроме того, единороссы наказали его по партийной линии, исключив из рядов «Единой России».

Константин Воронов, Новосибирск