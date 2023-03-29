Apple запустила фирменный сервис рассрочки Pay Later

Компания Apple представила новую опцию фирменного платежного сервиса Apple Pay — рассрочку Apple Pay Later, которая позволяет делить оплату за товары и услуги на равные части.

Apple Pay Later предлагает пользователям разделить стоимость покупки на четыре равных платежа, которые необходимо внести в течение шести недель без процентов и комиссий. Оплата ведется с помощью приложения Apple Wallet и привязанной к нему банковской карте.

Использовать Apple Pay Later можно для покупок стоимостью от $50 до $1 тыс., сделанных в интернете и приложениях на iPhone и iPad у продавцов, с помощью Apple Pay. Чтобы начать работу с новым сервисом, пользователи могут подать заявку на получение рассрочки в Wallet, которая не повлияет на их кредитную историю, а затем клиентам предложат выбрать сумму, на которую они хотели бы оформить рассрочку, и принять условия Apple Pay Later.

После одобрения рассрочки в Apple Wallet появится общая сумма к оплате по всем текущим кредитам, а также общая сумма к оплате в течение следующих 30 дней. Пользователи также могут просматривать все предстоящие платежи в календаре, и перед наступлением даты очередного платежа клиенты получат уведомления через Wallet и по электронной почте.

Новая опция Apple Pay Later будет доступна пока только клиентам в США. О возможности появления рассрочки от Apple в других странах не сообщается.

Максим Вершинин