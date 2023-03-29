Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Miami Open

Даниил Медведев обыграл француза Кентена Алиса в матче четвертого круга турнира Miami Open. Встреча продлилась 1 час 10 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. В четвертьфинале он сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Wilfredo Lee / AP Даниил Медведев

Фото: Wilfredo Lee / AP

Miami Open — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования завершатся 2 апреля.

О том, как Медведев прервал 19-матчевую серию побед, читайте в материале «Ъ» «Даниил Медведев остановился в Калифорнии».

Лаура Кеффер