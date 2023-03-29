Southwind Airlines и Pegasus Airlines назначены выполнять рейсы в Турцию из Новосибирска

Две турецкие авиакомпании уполномочены выполнять рейсы из Новосибирска в города Турции в летнем расписании 2023 года. Соответствующие уведомления, направленные Министерством транспорта и инфраструктуры Турции в адрес российских авиационных властей, опубликованы на сайте Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Согласно одному из этих документов, авиакомпания Southwind Airlines назначена перевозчиком на рейс Новосибирск – Анталья с частотой семь раз в неделю. Southwind Airlines осуществляет чартерные перевозки. По данным сайта авиакомпании, она располагает девятью лайнерами, четыре из которых Boeing 777-300.

В свою очередь, авиакомпания Pegasus Airlines назначена для выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршруту из Новосибирск в Стамбул (аэропорт им. Сабихи Гекчен). Частота – четыре раза в неделю.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский