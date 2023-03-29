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Выставка к 160-летию судоходства на Енисее открылась при поддержке Енисейского пароходства

Выставка «Дорога к океану. Северный путь», посвященная 160-летию парового судоходства на Енисее, открылась в Красноярске. В экспозицию вошло более 60 произведений из фондов Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова, мастерских красноярских художников, а также Народного музея истории и развития судоходства на Енисее.

На выставке представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Художественные произведения раскрывают образ могучего Енисея и смелых, сильных духом речников, показывают красоту прибрежных окрестностей с идущими по воде пассажирскими и грузовыми судами.

Посетители могут увидеть живописные полотна Бориса Ряузова, изображающие суровый Север и труднодоступные широты Енисея; картины Андрея Поздеева периода расцвета речного пароходства 1960-х годов, отличающиеся ярким праздничным колоритом; графику Николая Сальникова и Владимира Мешкова о преодолении водных рельефов, производстве и строительстве речных и морских судов; портреты речников, запечатленных Степаном Орловым, Николаем Сальниковым, – мужественных людей, посвятивших жизнь пароходству, капитанов-наставников, воспитавших не одно поколение будущих капитанов; произведения Александра Москвитина и Александра Ткачева из художественного стекла и керамики, передающие образ Енисея и многое другое.

Экспозиция дополнена атрибутами речного теплохода, предоставленными Енисейским пароходством: настоящим якорем и спасательным кругом. Также пароходство передало для экспонирования из фондов своего музея картину «Вахта капитана» Николая Сальникова, китель и фуражку капитана теплохода «Красноярский рабочий».

Выставка будет работать до 28 мая в здании Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», 68.

Первый на Енисее пароход, который так и назвали - «Енисей», был построен 20 мая 1863 года в Енисейске. Первым капитаном, возглавившим паровое судоходство на Енисее, стал Андрей Попов.

С середины XIX – начала XX веков водный транспорт активно развивался. В 1931 году было основано Енисейское речное пароходство, которое сегодня обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом – около 400 судов – и является основным перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. Предприятие имеет три судоремонтных подразделения: Красноярский судоремонтный центр, Подтесовскую и Ермолаевскую ремонтно-эксплуатационные базы флота. Погрузо-разгрузочные работы, накопление и хранение грузов, транспортируемых Енисейским пароходством, осуществляют крупнейшие в Восточной Сибири Красноярский речной порт и Лесосибирский порт.

АО «ЕРП»

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