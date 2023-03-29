Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь переведен в СИЗО-1 Красноярска

Бывший заместитель главы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» переведен из туберкулезной больницы в Красноярске обратно в СИЗО, сообщает «Интерфакс». Олег Митволь был госпитализирован в больницу в феврале с двусторонней пневмонией.

По данным краевого ГУФСИН, сейчас он получил назначенную терапию и прошел все необходимые обследования. В СИЗО он также будет находиться под наблюдением медработников.

На прошлой неделе стало известно, что суд продлил Олегу Митволю нахождение под стражей до 24 мая. Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

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Оксана Павлова