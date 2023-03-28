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Коммерсантъ FM
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Парламент Франции признал голодомор на Украине геноцидом

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции признало голодомор 1932–1933 годов на Украине геноцидом. В резолюции, принятой почти единогласно (168 голосов против 2), депутаты призвали правительство последовать их примеру, сообщает французская 20 minutes.

Голодомор — массовый голод в 1932–1933 годах, который наблюдался на всей территории Украинской ССР. По разным оценкам, в результате погибли от 3,5 млн до 5 млн человек.

Верховная рада Украины признала голодомор геноцидом в 2006 году. В декабре 2022 года резолюцию о признании голодомора на Украине геноцидом принял Европарламент. Также признали голодомор геноцидом немецкие и болгарские депутаты.

Российская сторона считает, что голод 1930-х годов затронул не только территорию Украины, но и остальные главные сельскохозяйственные области СССР. Таким образом, по мнению российской стороны, голод в равной степени ударил по многим республикам СССР.

Мария Федотова

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