Мера освобождения

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в уголовном деле бизнесмена Александра Кибальченко, имеющего сейчас британское гражданство. Обвиняемого в убийстве собственного зятя господина Кибальченко, страдающего рядом заболеваний, месяц назад освободили из СИЗО под домашний арест, однако по жалобам прокуратуры и потерпевших решение было отменено и отправлено на пересмотр. Суд отложил рассмотрение этого вопроса почти на месяц, назначив экспертизу. Таким образом, фигурант дела, которому грозит вплоть до пожизненного заключения, остался вообще без действующей меры пресечения. Предполагаемые исполнители убийства содержатся в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Решение об отмене смягчения меры пресечения для 66-летнего Александра Кибальченко принял в понедельник Первый апелляционный суд общей юрисдикции по соответствующему представлению прокуратуры и жалобе представителей потерпевшей стороны. Напомним, что пожилого мужчину постановил освободить из-под стражи под домашний арест месяц назад Мособлсуд, где начинался судебный процесс по его обвинению в организации заказного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщал “Ъ”, трейдер фондовой биржи, постоянно проживающий в Англии и имеющий гражданство Великобритании, был задержан сотрудниками уголовного розыска и следователями СКР весной 2021 года. По версии следствия, господин Кибальченко организовал похищение и убийство собственного зятя, талантливого математика и физика-программиста Тимура Зайниева. У них возникли разногласия после развода последнего с женой. Бывшие супруги делили как недвижимость, так и возможность опеки и встреч с детьми. Судебные тяжбы, в ходе которых господин Зайниев добился запрета на вывоз детей к тестю в Великобританию, сопровождались ссорами и взаимными обвинениями. Как считают в СКР, кончилось все тем, что после одного из заседаний программиста прямо у здания суда трое нанятых Александром Кибальченко людей запихнули в машину, обездвижив электрошокером, и вывезли в подмосковный гараж, где один из них — бывший сотрудник МВД Роман Осипов — задушил жертву. Оперативники раскрыли преступление по горячим следам, задержав как убийцу, так и трех его сообщников: Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова. Они дали признательные показания, в том числе и в том, как заказчик приезжал на место расправы, чтобы удостовериться в смерти ненавистного родственника. Самого Александра Кибальченко задержали на вокзале, когда он садился на поезд Москва—Минск. Он свою вину категорически отрицал, тогда как его подручные то ее признавали, то вдруг заявляли, что оговорили уважаемого человека. Впрочем, учитывая тяжесть преступления, за которое УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, содержание под стражей было единственной безальтернативной мерой пресечения. Однако, как рассказывал “Ъ”, на предварительных слушаниях в Мособлсуде адвокаты господина Кибальченко попросили освободить его из СИЗО по медицинским основаниям. Они предоставили документы, что их подзащитный перенес в заключении инсульт, а по его последствиям плохо владеет рукой и ногой. Его диагноз действительно находится в списке заболеваний, утвержденных постановлением правительства РФ, исключающих пребывание в изоляторе. В итоге судья Лариса Стунеева освободила мужчину.

Прокуроры и потерпевшие усомнились в медпоказаниях, настаивая, что отсутствуют указанные в документах правительства условия: лечение в спецстационаре больному не требуется, а заболевание не ограничивает его жизнедеятельность. В то же время адвокаты Александра Кибальченко просили смягчить условия домашнего ареста. В итоге апелляционная инстанция встала на сторону обвинения и родных жертвы, постановив отменить решение об изменении меры пресечения и направить его на новое рассмотрение. Это произошло накануне очередного заседания, пока предварительного по делу, где обсуждаются технические моменты будущего процесса и начинается отбор присяжных.

Однако на заседании во вторник суд к вопросу о мере пресечения для Александра Кибальченко не вернулся. По данным “Ъ”, было решено лишь отправить его меддокументы на экспертизу, которую нужно провести до следующего заседания 18 апреля. Таким образом, гражданин Великобритании Кибальченко сейчас остался вообще без меры пресечения, так как срок ранее избранного ареста истек, а домашний — отменен.

«Мы оказались в совершенно непонятной ситуации, но надеемся, что она разрешится в самое ближайшее время — как с мерой пресечения для обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, так и с его медицинским заключением»,— заявил “Ъ” один из адвокатов потерпевшей стороны Антон Жаров. По его словам, заключения врачей содержат «видные невооруженным взглядом противоречия», что и подтвердил на заседании апелляционной инстанции специально приглашенный врач-невролог.

Сергей Сергеев