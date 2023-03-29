Дело тракториста дошло до КС

Нормы КоАП, разрешающие наказывать работодателя за допуск за руль водителей без прав, не противоречат Конституции. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС), в который обратилась дорожная компания, пытавшаяся оспорить штраф ГИБДД. Дорожники доказывали, что проверить правомочность водительского удостоверения наемного работника им помешало законодательство о персональных данных. КС фактически рекомендовал Госдуме внести уточнения в КоАП, конкретизировав обязанности компаний по проверке удостоверений нанимаемого персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

КС разбирал инцидент в Зеленограде 10 марта 2020 года, когда ДПС остановила для проверки трактор, за рулем которого находился Валентин Каргин, лишенный прав. Поскольку он работал водителем в государственном бюджетном учреждении (ГБУ) «Автомобильные дороги» Зеленограда, ГИБДД оштрафовала организацию за допуск к управлению трактором водителя без документов (по ст. 12.32 КоАП). Юристы ГБУ безуспешно пытались отменить штраф в судебных инстанциях, после чего обратились в КС.

Представители ГБУ утверждают, что не могли проверить права Валентина Каргина. Его действительно лишили водительского удостоверения в 2014 году, но права тракториста-машиниста (их выдает технадзор Минсельхоза) у водителя остались на руках, хотя он должен был сдать их. Водитель предъявил их, устраиваясь на работу в ГБУ в 2017 году. Дорожники пытались проверить документ, сделав запрос в технадзор, но там отказали, ссылаясь на запрет раскрывать персональные данные водителя без его согласия. Таким образом, считают юристы ГБУ, один закон противоречит другому: заставить раскрывать персональные данные водителя нельзя, не взять Валентина Каргина на работу на этом основании тоже было нельзя, допускать за руль работника без прав запрещено. ГБУ попросило КС признать противоречащей Конституции ст. 12.32 КоАП, где описан механизм наказания юрлица за допуск водителя без прав за руль.

КС, изучив материалы дела, отметил, что суды не обязаны уведомлять кого-либо о лишении прав водителей, включая работодателей. С 2022 года работает открытая информационная система Минсельхоза, позволяющая любой организации проверить выданные права тракториста-машиниста (аналогичный сервис есть у ГИБДД) по номеру, серии и дате выдачи. Однако ГБУ нанимало на работу Валентина Каргина до создания этой базы, отмечает суд. «До введения в действие системы автоматическое возложение на работодателя ответственности за допуск к управлению самоходной машиной лица, представившего удостоверение тракториста-машиниста, но при этом лишенного водительских прав, вступало бы в противоречие с Конституцией»,— пояснили в пресс-службе КС. Но сейчас противоречий нет — все законно. Суд тем не менее постановил отправить на пересмотр решение, вынесенное в отношении дорожной организации. Кроме того, отмечает КС, федеральный законодатель имеет полномочия (но не обязан) внести уточнение в правила, конкретизировав обязанности юрлиц-работодателей по проверке водительских удостоверений их работников.

«Мы удовлетворены решением, но нужно больше времени на его изучение,— прокомментировали постановление в ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО".— Пока остается нерешенным вопрос о порядке работы работодателя с информационной системой: какую информацию, в какой форме и за какое время необходимо собирать и хранить работодателю для подтверждения отсутствия умысла в допуске к управлению транспортным средством работника, лишенного соответствующего права и скрывшего данный факт. Необходимо дополнительно узнать, насколько часто обновляется информация в указанной системе, не бывает ли сбоев в ее работе».

«Постановление практически ничего не поменяло. Смысл его заключается в том, что в каждом случае привлечение работодателя к ответственности за допуск к управлению лишенного прав лица должно осуществляться только в соответствии с принципом презумпции невиновности,— пояснил “Ъ” адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— То есть должна быть доказана вина этой организации, выразившаяся в непринятии всех необходимых должных (а самое главное, доступных) мер по проверке наличия у потенциального работника водительских прав. При рассмотрении таких дел необходимо точно выяснять, какие конкретно меры для проверки этих обстоятельств были приняты и что именно не было сделано при наличии у работодателя соответствующей возможности».

Иван Буранов