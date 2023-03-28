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Коммерсантъ FM
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Глава Приднестровья считает нападение на республику прямым путем к мировой войне

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский полагает, что путь к мировой войне лежит через Приднестровье. По его словам, если Приднестровье попадет в военный конфликт, вмешаются Молдавия, Румыния, а далее — НАТО и Россия.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Я глубоко убежден, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния, вмешается и Россия»,— сказал господин Красносельский на встрече с депутатами, его слова приводит телеканал «Первый приднестровский».

Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило 9 марта о предотвращении теракта против нескольких чиновников, в том числе президента республики Вадима Красносельского. По версии спецслужб непризнанной республики, теракт готовила СБУ. В украинском ведомстве назвали такие обвинения чушью.

23 февраля Минобороны России обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации против Приднестровья. Власти Молдавии и Украины эту версию не подтвердили.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, сообщил, что передал Кишиневу план России по захвату власти в Молдавии. Президент Молдавии Майя Санду подтвердила его слова и сообщила, что для изменения курса страны на пророссийский Россия планировала использовать насильственные действия — захватывать административные здания и заложников.

Сегодня, 28 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины поддерживают деструктивные устремления Молдавии в отношении непризнанного Приднестровья.

Подробнее — в материале «На Приднестровье наступают со всех страниц».

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