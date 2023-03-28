Премьер Британии усомнился в нейтральной позиции Китая по украинскому конфликту

Действия Китая подрывают доверие к нему как нейтральной стороне в отношении украинского конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его мнению, после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве стало «ясно, что Россия зависит от Китая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Риши Сунак

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Си должен «использовать свое влияние на Путина», чтобы положить конец конфликту, заявил премьер на слушаниях в комитете британского парламента. Решение Пекина воздержаться при голосовании по резолюциям Совета Безопасности ООН и «действия в других местах» показали, что его позиция не нейтральна, отметил Риши Сунак (цитата по Bloomberg).

Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после переизбрания председателем КНР. Его визит продлился неполных три дня, с 20 по 22 марта.

В опубликованном 25 марта интервью президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о проведении переговоров с председателем КНР. Он также попросил Пекин поддержать план мирного урегулирования военного конфликта, предложенный Киевом в ноябре 2022 года, и выразил скептическое отношение к мирному плану КНР из 12 пунктов.

О визите председателя КНР в Москву читайте в публикации «Ъ» «Пекинская шутка».

Мария Федотова