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Коммерсантъ FM
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Норвегия собирается возглавить Арктический совет вместо России

Норвежские власти начали переговоры с Россией о передаче в 2023 году председательства в Арктическом совете от Москвы к Осло. Ранее участники Арктического совета приняли решение возобновить его работу без России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Представитель норвежского правительства Мортен Хоглунд сообщил Bloomberg о своем «оптимистичном» настрое в отношении перспектив достижения компромисса, при этом отметив, что передача полномочий после истечения срока председательства России в мае 2023 года, скорее всего, пройдет в онлайн-формате.

По словам норвежского чиновника, основной задачей Осло на срок двухлетнего председательства в органе станет «сохранение Арктического совета» в существующем виде. Представителей России к работе совета привлекать в настоящее время не планируется.

В Арктический совет входят: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, США и Россия. 3 марта 2022 года совет сообщил о приостановке своей работы из-за военной операции России на Украине. 8 июня страны сообщили, что возобновят свою работу без участия России. В посольстве России в США в ответ заявили, что развитие Крайнего Севера невозможно без участия России.

Подробнее о деятельности Арктического совета читайте в материале «Ъ» «Семеро одного то ли ждут, то ли уже нет».

Александр Кислов

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