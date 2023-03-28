Правительство России прорабатывает вопрос о выпуске ОФЗ в дружественных валютах

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство прорабатывает вопрос о выпуске облигаций федерального займа (ОФЗ) в валютах дружественных стран.

«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях»,— отметил Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросу «Обеспечение финансового суверенитета».

Впервые о возможности размещения облигаций федерального займа в юанях в правительстве России задумались еще в 2015 году, однако окончательное решение постоянно откладывалось в связи с жесткими регуляторными ограничениями Китая.

В феврале 2023 года на последнем аукционе по размещению ОФЗ Минфин привлек минимальный объем средств за последние пять месяцев. При этом основной объем пришелся на «длинный» выпуск, но благодаря одной крупной заявке. Минфину не пришлось платить премию, без которой не обходились предыдущие размещения.

Подробнее о последнем размещении ОФЗ читайте в материале «Ъ» «Госзаем в одни руки».

Александр Кислов