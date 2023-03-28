Бюджетный взнос

2 тыс. зарубежных компаний ожидают разрешения на выход из России, сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники. Такое одобрение дает правительственная комиссия по иностранным инвестициям, которая собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не больше семи заявлений, отмечает СМИ. При этом комиссия уточнила порядок выхода зарубежных фирм, теперь их обяжут платить взнос в бюджет. Он составит не мене 5% от рыночной стоимости активов и вырастет до 10%, если компанию пытаются продать с дисконтом в 90%.

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В чем смысл этих мер? И как они будут работать на практике? На эти вопросы “Ъ FM” ответил управляющий партнер юридической компании BMS Алексей Матюхов: «По сути это заградительный инструмент для определенной категории компаний. То есть если структура продает бизнес с дисконтом более 90% против его рыночной оценки и при этом имеет обязательства в выплате 10% от стоимости доли, то это априори делает сделку убыточной для продавца. Процедурно это не будет более сложным, но экономический мотив будет еще меньше.

Конечно, эта мера принимается именно для того, чтобы предотвратить уход капитала из России, пусть даже и с большим дисконтированием. При этом глобально игроки из недружественных стран уже списали убытки по российскому региону.

Выход для них из этих активов — это больше следование санкциям и в какой-то части мера, которая требуется для поддержания репутации. Соответственно, некоторые компании пойдут на это, несмотря на дополнительные убытки. Сильно это на ситуацию и на принимаемые ими решения не повлияет».

Продажу российских активов недружественным нерезидентам усложнили практически сразу после начала боевых действий на Украине. Разрешения на такие сделки стала выдавать правительственная комиссия, но четких условий не существовало. В РСПП говорили, что иностранные компании, как правило, продаются с дисконтом в 50%, хотя, например, завод Renault в Москве передали за 1 рубль, при этом у французского производителя остался пятилетний опцион на обратный выкуп.

Обязательный взнос в бюджет вряд ли серьезно скажется на планах компаний, которые решили уйти из России, заметил председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев, тем более, что платить его скорее всего будет покупатель: «Сейчас, если стоимость бизнеса составляет 1 млрд руб., то покупатель обязан 500 млн руб. отдать продавцу и, условно, 100 млн руб. — в бюджет Российской Федерации.

Остановит ли эта мера исход иностранных компаний с рынка? На мой взгляд, нет, потому что, судя по нашей практике, штрафы, которые налагаются на материнские компании, расположенные за рубежом, несопоставимы с этими суммами. Кроме того, мы обратили внимание на то, что для публичных компаний, акции которых размещены на биржах, даже сам факт объявления об уходе из России настолько положительно сказывается на котировках, что на этом фоне уплачиваемые суммы становятся незначительными. При этом стоит обратить внимание на то, штраф платит заявитель. Заявителем может выступать как покупатель, так и продавец, и, по общему правилу, им становится именно российская сторона».

В конце прошлого года правительственная комиссия утвердила правила ухода иностранцев из России. Дисконт в 50% и больше стал требованием, как и рассрочка платежа на один-два года. Впрочем, компании, которые не захотят платить новый обязательный взнос, найдут выход, подчеркнул партнер юридической компании Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Это странный шаг, потому что в целом правительственная комиссия прошлый год отработала достаточно рыночно. То есть, конечно, есть много разных историй. Наверное, предполагалось, что это станет просто заградительным барьером, через который никто не перелезет. Однако на самом деле много сделок было совершено, много согласий получено, и зачастую подход был вполне бизнесовым и осознанным.

Сейчас это решение удивляет, так как расходится с прежней логикой. Оно может быть вызвано тем, что просто нужны деньги, и таким образом кабмин пытается их собрать. Вторая версия, что просто политика идет впереди экономики.

При этом компании могут пытаться обойти новые правила, есть же вариант с эмиссией, с входом в уставной капитал, с какими-то другими формами контроля, которые не подразумевают прямого перехода владения по договору купли-продажи. Рынок будет, видимо, как-то изощряться».

Вместе с тем некоторые сделки, связанные с уходом иностранцев, невозможны без одобрения президента. Это, в частности, продажа долей в стратегических предприятиях, производителях оборудования для топливного комплекса и банках. По такой схеме «Автодом» купил банк Mercedes-Benz в России.

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Елена Иванова, Илья Сизов