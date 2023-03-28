Папа римский готов стать посредником в переговорах по вопросу выселения УПЦ из Киевской лавры

Глава Союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что папа римский Франциск готов быть посредником в переговорах по вопросу выселения Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. По словам господина Севастьянова, папа Франциск также готов стать посредником в диалоге Украинской православной церкви (УПЦ) и Православной церкви Украины (ПЦУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Reuters Папа римский Франциск

Фото: Reuters

«Он говорил, что готов стать посредником, чтобы УПЦ с ПЦУ могли обсудить все личные вопросы. Он мог бы быть посредником, мог бы помочь УПЦ защитить их позицию. Если есть проблема в налаживании контактов, донесении позиции, он готов выступить посредником»,— сообщил господин Севастьянов ТАСС.

Украинская православная церковь — самая большая церковь Украины. Ранее к названию добавляли приставку «Московского патриархата». Однако 27 мая 2022 года УПЦ осудила боевые действия, которые Россия ведет на Украине, и объявила о независимости от РПЦ. Кроме того, церковь перестала поминать патриарха Кирилла в литургиях из-за его позиции по военному конфликту на Украине.

Минкульт Украины, в чьем ведении находится комплекс древних украинских церквей и знаменитых пещер, объявил, что с 29 марта расторгает договор с Украинской православной церковью о бессрочной аренде Киево-Печерской лавры. Монахи уже начали выносить из лавры личные вещи, на выезде из монастыря проверяют каждый автомобиль, их досматривают полицейские. Так украинские власти хотят пресечь любую попытку вывезти исторические ценности из лавры.

26 марта в лавре прошло воскресное богослужение — возможно, последнее для УПЦ в стенах монастыря. На видео с богослужения показаны сотни верующих, пришедших в лавру.

Анастасия Ларина