Глава МАГАТЭ приедет в Россию в ближайшие дни

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшее время приехать в Россию. Об этом он сообщил в интервью AP. Вчера, 27 марта, господин Гросси посетил Днепровскую ГЭС в городе Запорожье, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Рафаэль Гросси во время встречи в 2021 году

Фото: МИД России Сергей Лавров и Рафаэль Гросси во время встречи в 2021 году

Фото: МИД России

Глава МАГАТЭ заявил, что «скорее всего» приедет в Россию в ближайшее время. Цель визита он не назвал. Последний раз господин Гросси был в России в начале февраля. Он консультировался с российской стороной по вопросу безопасности Запорожской АЭС. На этой неделе Рафаэль Гросси также планирует посетить станцию, чтобы оценить уровень ядерной безопасности объекта.

Рафаэль Гросси сообщил, что в последнее время в переговорах о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС был некоторый прогресс. «Это зона крайней нестабильности. Поэтому на переговоры, конечно, влияют продолжающиеся военные действия. Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу»,— сказал он.

Как сообщил глава МАГАТЭ, в последнее время бои вокруг Запорожской АЭС стали более интенсивными. По его словам, эксперты МАГАТЭ «ежедневно докладывают об атаках».

На прошлой неделе Рафаэль Гросси сообщил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не рассматривается. По его словам, сейчас обсуждается вопрос о прекращении боевых действий вокруг станции.

8 марта в «Росэнергоатоме» сообщили, что Украина не обстреливает Запорожскую АЭС уже три месяца. 19 февраля эксперты МАГАТЭ сообщили о залпах «артиллерии около ЗАЭС».

Анастасия Ларина