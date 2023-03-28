Эстония назвала ложью информацию Politico о манипуляциях со стоимостью поставляемого ВСУ оружия

В Эстонии отрицают информацию издания Politico, согласно которой Таллин ненадлежащим образом использовал Европейский фонд мира (EPF) для обновления своих арсеналов после поставок ВСУ. Об этом заявили секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм и бывший командующий Силами обороны страны депутат Европарламента Рихо Террас.

«Мы явно имеем дело со злонамеренным подтекстом, Politico сообщает ложь, пытаясь вбить клин между союзниками, чтобы замедлить поддержку Украины»,— сказал ERR господин Салм.

Эстония использует восстановительную стоимость (стоимость такого же, но нового основного средства на текущий момент) для расчета цены оборудования, отправляемого на Украину, в то время как некоторые другие государства-члены рассчитывают ее по-другому, заявляет Politico. Использование восстановительной стоимости в качестве основы для соответствующих расчетов позволяет требовать большего возмещения, отмечает издание. «Логика восстановительной стоимости заключается в том, что замена этого материала, как и закупка нового для Украины будет стоить ровно столько же»,— опровергает это сообщение секретарь Минобороны Эстонии.

«Эстония не отправляла на Украину переносные зенитные комплексы Strela и не получала Stinger в качестве компенсации. Это не что иное, как наглая ложь»,— сказал также Кусти Салм.

Господин Террас назвал статью Politico «информационной операцией особого времени». «Примечательно, что материал опубликован в то время, когда страны ЕС планируют поддержать Украину миллионом артиллерийских боеприпасов»,— отметил он. Господин Салм, в свою очередь, подчеркнул, что Эстония получила более €150 млн от EPF, в то время как Украина получила помощь на сумму более €400 млн в качестве восстановительной стоимости.

В феврале Эстония заявила, что Россия за один день тратит на Украине такое же количество боеприпасов, какое Европа может произвести за месяц. В этой связи Таллин разослал странам Евросоюза предложение об инвестировании около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов Украине, сообщало Bloomberg со ссылкой на документ.

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Мария Федотова