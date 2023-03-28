РБК: СКР возбудил еще одно дело по делу администраторов Telegram-канала «Адские бабки»

Следственное управление по Юго-Восточному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» по подозрению в вымогательстве денег у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

По информации РБК, дело выделили в отдельное производство по факту вымогательства в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). Адвокат Елена Федулова, представляющая в суде интересы участницы дела «Адских бабок» Ольги Архаровой, подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела. Однако, по ее словам, дело было выделено «в отношении неустановленных лиц по достоверно не установленным эпизодам». «Оно не касается Промсвязьбанка и Ушакова, в нем все не установлено»,— добавила адвокат.

Госпожа Федулова уточнила, что по старому делу о вымогательстве 13 марта фигурантам дела было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В нем содержится один эпизод, связанный с Александром Ушаковым. «Вчера нам было объявлено об окончании следственных действий и начале ознакомления с материалами дела»,— сообщила она.

Из материалов расследования следует, что в начале 2022 года журналистка Life.ru и автор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова вступили в преступный сговор, целью которого было совершение вымогательства у Александра Ушакова. Следствие утверждает, что в июле 2022 года года девушки выдвинули требование перевести 1,2 млн руб. за блокировку негативной информации о господине Ушакове.

В августе прошлого года девушки были заключены под стражу. Инна Чурилова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего ее дело выделили в отдельное производство. Александра Баязитова вины не признает, Ольга Архарова признает частично.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Блок не спас от обвинения».