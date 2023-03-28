Сооснователь «Сыроварни» Алексей Левин погиб в ДТП под Орлом

Известный кондитер и сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин погиб в ДТП в Орловской области. Как следует из сообщения регионального МВД, 24 марта в районе 305-го километра трассы М-2 «Крым» большегруз Mercedes-Benz, выехав на встречную полосу, врезался в его Mitsubishi Pajero.

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Находившийся за рулем Алексей Левин скончался при транспортировке в лечебное учреждение, находившиеся в машине супруга ресторатора Светлана и его брат погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще один пассажир, мальчик 2010 года рождения, с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Водителя большегруза задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Совладелец «Сыроварни» Аркадий Новиков рассказал «360», что похороны Алексея Левина уже состоялись. Соболезнования по поводу гибели Светланы Левиной выразил ее коллега, частный детектив Максим Заболотный, назвав ее лучшим следователем ГСУ СК 2011 и 2012 годов.

Сергей Толмачев, Воронеж