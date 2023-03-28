В Мексике при пожаре в миграционном центре погибли 39 человек

В центре миграционной службы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес произошел пожар. В результате погибли 39 человек, большинство из которых — мигранты, сообщила местная газета Milenio.

Инцидент произошел вчера, 27 марта, вечером. По данным газеты Excelsior, около 100 человек пострадали от интоксикации, состояние некоторых из них оценивается как критическое. Издание пишет, что пожар, вероятно, устроили задержанные: возгорание началось в помещении, где группа венесуэльских мигрантов собирала матрасы, одежду и мебель, чтобы попытаться сбежать.

Лаура Кеффер