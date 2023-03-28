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Коммерсантъ FM
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Погранслужба Польши: польских пограничников забросали камнями со стороны Белоруссии

Погранслужба Польши сообщила, что сотрудников ведомства на границе с Белоруссией атаковала группа неизвестных мужчин, забросавших пограничников камнями и палками. В погранслужбе полагают, что злоумышленники оказались на границе «с согласия белорусских силовиков».

«Вчера на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется. Они бросали камни и палки»,— сообщила польская погранслужба в Twitter.

Сейчас по факту инцидента ведется расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В феврале Польша начала укреплять фортификационные оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией. В Варшаве объяснили это решение тем, что опасаются «миграционной провокации» со стороны Москвы или Минска.

Александр Кислов

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