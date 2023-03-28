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Коммерсантъ FM
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Глава «Газпром нефти» Дюков ожидает усиления санкционного давления на российскую нефтяную отрасль в 2023 году

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что санкционное давление на нефтяную отрасль России в 2023 году усилится. По его словам, для противодействия ограничениям отечественной «нефтянке» необходимо развивать собственную инфраструктуру и танкерный флот.

Александр Дюков

Александр Дюков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Дюков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«2023 год будет не менее сложным, может быть, будет еще сложнее. Мы ожидаем усиления санкционного давления. И в этой связи те задачи, которые мы ставили в 2022 году, в 2023-м сохраняют свою актуальность»,— сказал господин Дюков в ходе итоговой коллегии Минэнерго РФ (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, к ужесточению санкций в отношении российской нефтяной отрасли необходимо начать готовиться уже сейчас. В частности, глава «Газпром нефти» призвал уделить особое внимание развитию транспортной инфраструктуры, железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, портовых мощностей и расширению танкерного флота. Помимо этого, как полагает господин Дюков, нивелировать влияние санкций поможет и создание независимой от западных институтов финансовой системы.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали почти на 40% и составили $18,5 млрд против $30 млрд, которые страна получила в том же месяце прошлого года. Основной причиной сокращения доходов стало эмбарго на российскую нефть, которое вступило в силу в декабре 2022 года. Сейчас оно установлено на уровне $60 за баррель.

Подробнее о последствиях нефтяных санкций для российской экономики читайте в материале «Ъ FM» «Нефти ищут реальную цену».

Александр Кислов

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