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Коммерсантъ FM
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Франция удвоит поставки Украине снарядов натовского калибра

Франция собирается удвоить количество поставляемых Киеву снарядов натовского калибра 155 мм, сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню. По его словам, число поставляемых Украине снарядов данного калибра вырастет до 2 тыс. в месяц.

Фото: Julie Sebadelha / Pool / Reuters

Фото: Julie Sebadelha / Pool / Reuters

«Париж собирается поставить технику, необходимую для предстоящего контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-мм снарядов, чтобы довести их количество до 2 тыс. в месяц»,— сообщил господин Лекорню в интервью газете Le Figaro.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что вместе с премьером Франции Элизабет Борн они прорабатывают вопрос «пополнения фонда поддержки Украины, из которого 200 млн евро уже потрачены».

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что именно 155-миллиментровых снарядов натовского образца Киеву не хватает для начала масштабного контрнаступления. Если эти снаряды будут поставлены в необходимом объеме, то контрнаступательная операция начнется в течение двух месяцев, уточнял чиновник.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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