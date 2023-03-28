В РКН заявили о возможной блокировке транслирующих «Евровидение-2023» ресурсов из-за пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор (РКН) может заблокировать ресурсы, которые будут транслировать международный конкурс «Евровидение-2023», если на мероприятии будет замечена пропаганда ЛГБТ-отношений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии с российским законодательством ЛГБТ-пропаганда в средствах массовой информации и в интернете запрещается. За распространение подобных материалов предусматривается ограничение доступа к информационным ресурсам, а также административная ответственность по ст. 6.21 КоАП. Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России президент Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года.

Финал «Евровидения» пройдет 13 мая. В этом году в конкурсе примут участие 37 стран. России среди них не будет, поскольку Европейский вещательный союз отстранил ее от участия в ответ на ввод российских войск на Украину. Однако россияне смогут принять участие в голосовании через специальную платформу.

На «Евровидении-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra. Следующий конкурс должен был проходить на территории страны-победительницы, однако Европейский вещательный союз решил, что на Украине конкурс проходить не будет из-за соображений безопасности. В 2023 году он пройдет в Великобритании.

Подробнее о конкурсе — в материале «Ъ» «В Ливерпуль со своим багажом».

Милена Костерева