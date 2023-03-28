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Коммерсантъ FM
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Группа «Россети» в 2022 году отпустила в сеть 790 млрд кВт•ч электроэнергии

Отпуск электроэнергии группой «Россети» в 2022 году составил 790 млрд кВт•ч, что на 1% выше ориентира в бизнес-плане, заявил глава холдинга Андрей Рюмин на итоговой коллегии Минэнерго РФ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В прошлом году ремонтная программа всей группы составила 77,5 млрд руб. В 2023 году мы хотим достичь показателя в 90 млрд руб. на ремонтную программу»,— также сообщил господин Рюмин (цитата по ТАСС). Кроме того, топ-менеджер рассказал, что в 2022 году инвестпрограмма холдинга достигла рекордных 435 млрд руб.

По словам господина Рюмина, в текущем году компания планирует завершить первый этап электрификации железных дорог Восточного полигона и перейти ко второму этапу. В «Россетях» не видят рисков срыва работ, отметил глава холдинга.

Потребление электроэнергии в России в 2022 году выросло на 1,5%. Аналитики полагают, что спрос мог увеличиться из-за запуска новых предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке, роста загрузки военно-промышленного комплекса и поставок электроэнергии в «новые регионы». Рост производства электроэнергии оказался скромнее из-за остановки экспорта в ЕС, и в 2023 году эксперты ожидают падения, поскольку поставки за рубеж могут оказаться самыми низкими за последние годы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киловаттам нашли применение».

Эрдни Кагалтынов

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