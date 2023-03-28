Губернатор назвал «ненормальной» ситуацию в ярославском фонде капремонта

Губернатор Михаил Евраев назвал «ненормальной» ситуацию с ярославским фондом капремонта в ходе отчета в областной думе. Вопрос поднял заместитель председателя думы Антон Капралов. Он сказал, что люди ждут запланированного ремонта по несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Насколько я понимаю, уже более 3 тысяч домов не получат своевременно тот ремонт, который они ожидают. Отдельная история у нас с краткосрочным планом, потому что туда войти уже практически нереально. То есть те люди, которые уже встали в очередь, они несколько лет ждут этот ремонт. При этом платежки приходят, люди их платят, а крыши, как правило, текут. Люди только успевают тазики менять»,— сказал Антон Капралов.

Депутат спросил губернатора, можно ли ожидать изменений в работе фонда.

«Из-за того, что ситуация ненормальная, мы и начинаем большую, серьезную проверку работы фонда капремонта, чтобы понимать, насколько эффективно расходуется каждый рубль»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что совместную проверку реализации программы капремонта в регионе провели прокуратура Ярославской области, а также областные управления МВД и ФСБ. В самом фонде прошли обыски. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» при замене лифтов. Несмотря на действия правоохранительных органов, критику депутатов и губернатора главой фонда капремонта продолжает оставаться Роман Гайнутдинов, о подозреваемых по уголовному делу ничего неизвестно.

Антон Голицын