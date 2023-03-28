НБКИ: средний размер микрозайма в феврале снизился до 8,8 тыс. руб.

Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) снижается уже второй месяц подряд. В феврале 2023 года его сумма составила 8,81 тыс. руб., уменьшившись на 4,7%, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В январе он был на уровне 9,25 тыс. руб.

По данным НБКИ, наибольший средний размер микрозайма в прошлом месяце был в Ставропольском крае (11,47 тыс. руб.), Москве (10,47 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (9,98 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,69 тыс. руб.) и в Ростовской области (9,53 тыс. руб.).

Как уточнили в бюро, в феврале средний чек микрозайма снижался в большинстве регионов страны. Самое большое снижение показателя зафиксировали в Кемеровской области (на 8,7%), Пермском крае (8,5%), в Свердловской (8,3%), Московской (7,7%) и Челябинской (7,5%) областях. Размер займа вырос в Ставропольском крае (на 10,4%), Волгоградской области (2,1%) и в Алтайском крае (0,2%).

Как сообщало НБКИ, в январе было выдано 2,18 млн «займов до зарплаты», что стало минимальным значением с 2021 года. В текущем году ждать роста выдач не стоит, считают участники рынка.

Подробности — в материале «Ъ» «МФО ищут новые доходы».

Лаура Кеффер