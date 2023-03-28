Прокуратура утвердила обвинение по делу о дискредитации армии в отношении Ройзмана

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (включен в реестр иностранных агентов). Его обвиняют в повторной дискредитации Вооруженных сил РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«1 июля 2022 года Евгений Ройзман, желая подорвать авторитет Вооруженных сил РФ и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта»,— отмечается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили в августе 2022 года. Ему предшествовали три административных штрафа на 150 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Ни один из них политик не смог оспорить. По решению суда Евгению Ройзману избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: в частности, политику запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.

16 марта Евгений Ройзман был арестован на 14 суток по административному делу о распространении символики экстремистских организаций. Поводом для ареста стал репост ролика во «ВКонтакте», однако сам экс-мэр Екатеринбурга утверждал, что никогда не вел страниц в этой социальной сети.

Александр Кислов