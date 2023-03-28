Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ройзмана

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом), сообщила пресс-служба ведомства. Он обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэру Екатеринбурга утвердили обвинительное заключение

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экс-мэру Екатеринбурга утвердили обвинительное заключение

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 июля 2022 года Евгений Ройзман, находясь в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге, «желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации», провел в прямом эфире видеохостинга YouTube выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта «Ответы на ваши вопросы». Ранее он уже трижды был оштрафован по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил РФ).

Как говорится в сообщении прокуратуры, он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования ВС РФ.

Адвокат политика Владислав Идамжапов рассказал «Ъ-Урал», что по территориальной подсудности дело должно быть рассмотрено по правилам уголовно-процессуального закона в Екатеринбурге (по месту совершения деяния). «Если дело передадут в Москву, то это решение не будет законным»,— отметил Владислав Идамжапов.

Напомним, 16 марта Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток за репост ролика, содержащего символику экстремистской организации, в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «Вконтакте». Согласно протоколу полиции, в ролике демонстрируется значок «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Сам Евгений Ройзман заявил, что не имеет отношения к этой группе, у него нет аккаунта в данной социальной сети ион не заходил туда «ни разу в жизни».

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Евгению Ройзману разрешили ходить и разговаривать»

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Диана Сунагатуллина