Владелец кемеровского приюта, где при пожаре погибли 23 постояльца, признал вину

Владелец приюта в Кемерово, где в результате пожара в декабре 2022 года погибли 23 постояльца, признал вину. Об этом обвиняемый Андрей Смирнов заявил перед началом судебного процесса, который начался сегодня в Заводском районном суде Кемерово. Андрей Смирнов добавил, что примет любое наказание, которое ему назначит суд. По ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших большие человеческие жертвы), которая инкриминируется Андрею Смирнову, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас представитель прокуратуры оглашает обвинительное заключение по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Согласно версии следствия, в 2019–2022 годах Андрей Смирнов организовал в одном из жилых домов столицы Кузбасса приют. Его постояльцам, как считает сторона обвинения, там оказывались небезопасные услуги, поскольку в помещении не соблюдались правила пожарной безопасности. 24 декабря 2022 года ночью из-за короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В это время в помещении находилось 28 постояльцев. 23 из них погибли, 5 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Андрея Смирнова поместили в СИЗО, где он находится до сих пор.

Отметим, что, расследуя дело по факту пожара в приюте для бездомных, сотрудники правоохранительных органов задержали пожарного инспектора Романа Плета. Ему вменили в вину халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы): следствие считает, что он не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности приюта. Дело в отношении него еще расследуется.

Игорь Лавренков, Кемерово; Константин Воронов, Новосибирск