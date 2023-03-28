Владелец кемеровского приюта, где при пожаре погибли 23 постояльца, признал вину

Владелец приюта в Кемерово, где в результате пожара в декабре 2022 года погибли 23 постояльца, признал вину. Об этом обвиняемый Андрей Смирнов заявил перед началом судебного процесса, который начался сегодня в Заводском районном суде Кемерово. Андрей Смирнов добавил, что примет любое наказание, которое ему назначит суд. По ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших большие человеческие жертвы), которая инкриминируется Андрею Смирнову, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас представитель прокуратуры оглашает обвинительное заключение по делу.
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Согласно версии следствия, в 2019–2022 годах Андрей Смирнов организовал в одном из жилых домов столицы Кузбасса приют. Его постояльцам, как считает сторона обвинения, там оказывались небезопасные услуги, поскольку в помещении не соблюдались правила пожарной безопасности. 24 декабря 2022 года ночью из-за короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В это время в помещении находилось 28 постояльцев. 23 из них погибли, 5 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Андрея Смирнова поместили в СИЗО, где он находится до сих пор.
Отметим, что, расследуя дело по факту пожара в приюте для бездомных, сотрудники правоохранительных органов задержали пожарного инспектора Романа Плета. Ему вменили в вину халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ, наказание — до семи лет лишения свободы): следствие считает, что он не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности приюта. Дело в отношении него еще расследуется.