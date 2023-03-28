В Австрии экоактивисты заблокировали подъезд к единственному в стране НПЗ OMV

Экоактивисты перекрыли дорогу и рельсы, ведущие к единственному в Австрии нефтеперерабатывающему заводу энергоконцерна OMV. Акцию в городе Швехат проводит движение Block Gas Alliance, в ней участвуют 300 человек.

Демонстранты пришли в оранжевых и белых комбинезонах. Они вешали баннеры на цистерны. В аккаунте движения в Twitter сказано, что OMV является «одной из 100 корпораций мира, наносящих наибольший ущерб климату», и в 2022 году компания удвоила свою прибыль.

По данным радио ORF, на места акции прибыла полиция, два человека задержаны. Сегодня, 28 марта, активисты также хотят собраться у отеля, где глава OMV Альфред Штерн выступит на конференции.

Акции протеста экоактивистов в последние месяцы также часто проходят в Нидерландах. В середине марта были задержаны 700 человек, которые заблокировали трассу в Гааге. На прошлой неделе в нидерландском Эйндховене задержали 104 активистов за блокировку аэропорта.

Лаура Кеффер