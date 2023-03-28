Apple выпустила обновление iOS 16.4 с новыми эмодзи и изоляцией голоса для звонков

Американская корпорация Apple выпустила обновление операционной системы iOS 16.4, которое исправило ряд ошибок, а также добавило изоляцию голоса для звонков и новые эмодзи. Новое обновление могут скачать также пользователи из России.

Теперь во время звонка можно включить режим «изоляции голоса», чтобы система убрала фоновый шум, а голос стал слышен отчетливее. Среди 21 новых эмодзи представлены дополнительные жесты, предметы и животные. Веб-приложения теперь могут присылать уведомления пользователю. В «Фото» можно найти дублирующие фото и видео из медиатеки iCloud.

Также на устройствах iPhone 14 и iPhone 14 Pro была доработана функция «распознавания аварии». С новой настройкой видео будет автоматически затемняться, если в нем появится пульсирующий свет или вспышки. Новую систему можно установить на устройства Apple с iPhone 8 и новее.

Евгений Федуненко