«Автодор» отреагировал на жалобы автомобилистов на состояние платного участка трассы М-4 «Дон» на Кубани

Представители госкомпании «Автодор» отреагировали на жалобы автомобилистов на состояние платного участка автодороги М-4 «Дон» в Краснодарском крае. В ответ на запрос «Ъ-Кубань» сообщили, что на транспортном коридоре «Север-Юг» проводятся «необходимые планомерные работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«К пику летнего сезона 2023 года планируется запустить движение по новым участкам М-4 "Дон": по обходу Аксая (в Ростовской области), Дальнему Западному обходу Краснодара. Идет реконструкция моста через Северский Донец в Ростовской области»,— говорится в сообщении.

По заявлению вице-премьера Мурата Хуснуллина, работы на Дальнем Западном обходе Краснодара завершатся в середине 2023 года. В настоящее время работы завершены на 90%.

Ранее жительница Ростовской области возмутилась состоянием платного участка автодороги на Кубани. По заявлению дончанки, уплатив 1,4 тыс. руб., женщина простояла в пробке в течение часа.

Анастасия Донскова

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