Ростовские автомобилисты жалуются на часовые пробки на платном участке М-4 «Дон» в Краснодарском крае

Состояние платных трасс между Ростовской областью и Краснодаром вызывает возмущение автомобилистов, пишет RostovGazeta.

По данным издания, на состояние дорог и пробки открыто пожаловалась жительница Ростова-на-Дону, накануне совершившая поездку в Краснодар. Автомобилистка разместила обращение в Telegram-канале.

«В Кущевке сняли покрытие. Тракторы стоят. Никто не работает. Простояли в пробке час»,— цитирует издание заявление дончанки.

В сообщении также отмечено, что стоимость проезда по платному участку автотрассы составила 1,4 тыс. руб. При этом женщину возмутило, что ей пришлось стоять в пробке «за свои же деньги».

«Ъ-Кубань» направил запрос в госкомпанию «Автодор».

Анастасия Донскова

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