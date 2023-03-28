Экспорт стальных полуфабрикатов из России в Китай в начале года снизился втрое

В январе-феврале Россия снизила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в три раза год к году, до 96 200 т. В денежном выражении экспорт упал в пять раз, до $46,37 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в три раза, до 2,3 млн т, на столько же показатель увеличился и в денежном выражении — до $1,34 млрд. Ключевая товарная позиция в поставках в КНР — сляб, который нужен для выпуска плоского стального проката. Пик поставок приходился на июль—октябрь, когда экспортировали от 252 тыс. т до 464 тыс. т в месяц. В ноябре поставок не было вообще, а в декабре Китай получил только 40,1 тыс. т.

В марте 2022 года Евросоюз в рамках санкций запретил импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. В целом в прошлом году производство стали в России сократилось на 7%, до 71,5 млн т. Ситуация оказалась лучше мрачных прогнозов первой половины 2022 года, когда компании предрекали падение на 15%. Тем не менее перспективы восстановления выпуска в 2023 году, по мнению аналитиков, выглядят неоднозначно.

Подробности — в материале «Ъ» «Сталь не гнется под санкциями».

Лаура Кеффер