В Краснодаре отменено выступление певицы Ани Лорак

Мэрия Краснодара сообщила об отмене концерта певицы Ани Лорак, который должен был пройти во дворце спорта «Олимп» 27 апреля. Причиной стали жалобы жителей Краснодара на то, что организаторы концерта предоставляют площадку певице, которая в период специальной военной заявляла о поддержке руководства Украины.

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegrm-канале пояснил, что в городе не будет выступать ни один артист, имеющий антироссийскую позицию в ходе СВО. «Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят», – заявил мэр.

Украинская певица Ани Лорак выступала в России после присоединения к России Крыма и начала военных действий на Донбассе в 2014 году, за что подвергалась нападкам украинских националистов. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину. «Я не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце», – написала певица.

Анна Перова, Краснодар